VIDEO - Mieke Docx barst in tranen uit na spannende clash met tijdslimiet: "Wat een beer ben jij!"

Een gevecht tegen de tijd dat eindigde in tranen. Mieke Docx zag af in etappe 6 van de Tour de France Femmes en moest moederziel alleen richting de aankomst in Morteau zien te geraken. Extra moeilijkheid: de tijdslimiet kwam almaar dichter. Onze landgenote haalde het uiteindelijk, maar barstte meteen in tranen uit na een loodzware dag. "Ik ben kapot", klonk het.