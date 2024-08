Vluchter Cédrine Kerbaol laat Franse publiek kirren van plezier in Tour de France Femmes

Cédrine Kerbaol heeft voor de allereerste Franse ritzege gezorgd in de Tour de France Femmes. De jonge Française van Ceratizit-WNT sprong weg in de verraderlijke finale van rit zes en hield een uitgedund peloton knap af. Ook in de stand doet Kerbaol een zaakje: ze nadert tot op 16 tellen van leider Kasia Niewiadoma. Van Belgische zijde was er een prima prestatie van Justine Ghekiere, die naar de leiding springt in het bergklassement.