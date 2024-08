Van MLS naar KVK: Brecht Dejaegere keert bij KV Kortrijk terug naar vertrouwd nest

"Wie goed is, slaat zijn vleugels uit en schittert overal. Maar wie ooit Kerel was, blijft dat voor altijd."

Een betere stemacteur dan Hein Vanhaezebrouck hadden ze bij KV Kortrijk niet kunnen vinden om hun nieuwste aanwinst aan te kondigen. De coach onder wie Brecht Dejaegere zijn profdebuut maakte, mocht nu zijn terugkeer bekendmaken.

Dejaegere kwam op 16-jarige leeftijd aan in de Kortrijkse jeugdacademie en maakte er in 2011 zijn debuut in de Jupiler Pro League. In de zomer van 2013 stapte hij over naar AA Gent, waarmee hij de titel en Supercup pakte.

Na buitenlandse avonturen bij Toulouse in de Ligue 1 en Charlotte FC in de Amerikaanse MLS keert Dejaegere nu terug naar de heimat. Hij tekent een contract tot juni 2026.

De ploeg van Freyr Alexandersson begon met 3 op 9 aan het nieuwe seizoen.