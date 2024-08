Arthur Theate trekt op huurbasis voor een jaar naar Eintracht Frankfurt: "Tijdens EK geproefd van sfeer hier"

Arthur Theate brak in het seizoen 2020-2021 door bij KV Oostende, waarna hij richting Bologna trok, waar hij de kunst van het verdedigen verder onder de knie kreeg.



Rennes betaalde in 2022 20 miljoen euro voor de 15-voudige international, die zowel centraal als op links in de defensie uit de voeten kan.



Theate liet zich opmerken op het EK. Geplaagd door een kuitblessure was het een race tegen de klok om fit te raken. Na de gemiste start tegen Slovakije gooide bondscoach Tedesco hem in de strijd tegen Roemenië.



Theate bleef staan en was een van de betere Belgen in Duitsland. In juli leek hij op weg naar Al Ittihad in Saudi-Arabië, maar die deal ging niet door. Nu mag de Belg een jaar proeven van de Bundesliga op huurbasis.