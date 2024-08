Het scheelde niet veel, maar we zijn nog met 5 Belgische teams in Europa: waar komen ze terecht?

do 15 augustus 2024 23:15

Meer dan ooit is het Europese voetbal een doolhof geworden. Eentje waar momenteel nog vijf Belgische clubs in ronddwalen. Maar in welke competitie en welke fase staan Club Brugge, Union, Anderlecht, Cercle Brugge en AA Gent nu eigenlijk? Wij scheppen orde in de chaos voor jou.

Club Brugge in nieuwe "League Phase"

Club Brugge is dit seizoen nog niet in actie gekomen in Europa. Als landskampioen staat het rechtstreeks in de groepsfase van de Champions League. Voor blauw-zwart is het nu wachten op de loting van 29 augustus, waar het vanuit pot 2 mag hopen op weer enkele absolute topaffiches. Pas op, de groepsfase van de Champions League - die tot de "League Phase" werd omgedoopt - ziet er niet meer uit zoals je die gewend was.



Vergeet dus de poulefase met 32 deelnemers en 8 poules van 4 teams. Het aantal clubs dat van de jackpot mag snoepen, wordt opgetrokken naar 36. De traditionele groepsfase wordt vervangen door een minikampioenschap waarbij de 36 teams in één pot en dus één klassement belanden. Alle clubs spelen 8 wedstrijden tegen 8 verschillende tegenstanders, 4 keer thuis en 4 keer uit. De top 8 in het klassement stoot dan rechtstreeks door naar de 1/8e finales. De teams die posities 9 tot 24 bekleden, maken onderling in play-offs over 2 matchen uit wie zich bij hen voegt. 8 + 8 geeft 16 achtstefinalisten. Die knock-outfase verandert niet. De nummers 25 tot 36 na het minikampioenschap zijn Europees uitgeteld. Er is geen vangnet met de Europa League.

Champions League vanaf 2024-2025 plaatsen 1 tot 8 rechtstreeks naar 1/8e finales plaatsen 9 tot 24 play-offs

- winnaars: naar 1/8e finales plaatsen 25 tot 36 uitgeschakeld

Competitieswitch Union

Union moest de tweede Belgische ploeg worden om deel te nemen aan de Champions League, maar de vicekampioen is na het verlies tegen Slavia Praag naar de Europa League verwezen. Toch zal het ook daar kennis maken met de nieuwe formule. De Brusselaars moeten geen play-offwedstrijden meer afwerken en staan rechtstreeks in de groepsfase - die een exacte kopie is van die van de Champions League.



De loting voor Union volgt op 30 augustus. De potten moeten nog bepaald worden.

Anderlecht op zucht van Europa Laegue

Anderlecht staat nog een trapje lager dan Union. Paars-wit komt een eerste keer in actie in de laatste voorronde van de Europa League. Daar neemt Anderlecht het donderdag 22 augustus en donderdag 29 augustus op tegen Dinamo Minsk voor een plaatsje in de League Phase (de nieuwe groepsfase) van de Europa League.



Lukt het Anderlecht niet om die klus te klaren, heeft het nog een laatste vangnet met de groepsfase van de Conference League - dat eveneens aan een ferme hervorming onderhevig was.

Laatste strohalm voor Cercle en Gent