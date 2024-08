De Vuelta met automatische ondertiteling bekijken? Dat kan hier

Als publieke omroep streeft VRT naar 100% toegankelijkheid. Daarin speelt technologie een belangrijke rol. Voor de uitzendingen van de Vuelta experimenteren we met ondertiteling aan de hand van artificiële intelligentie (AI).

Daarin is uw feedback waardevol. Via deze enquête kan je feedback bezorgen en ons helpen deze technologie te verfijnen.

Aangezien het om een experiment gaat, kijken we voortdurend naar wat er beter kan. Ook de verschillende technische uitdagingen nemen we onder de loep voor een betere kijkervaring.

Door het ondertitelingsproces te automatiseren, kunnen we de vertraging tussen gesproken tekst en live ondertiteling beperken en het brede sportaanbod tijdens de piekmomenten snel en efficiënt ondertitelen.

Elke etappe is live te bekijken op VRT 1 (of VRT Canvas), VRT Max en met livestream in onze app en op onze website. Raadpleeg de programmagids voor de uitzenduren.