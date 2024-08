Sprintster Sha'Carri Richardson over virale olympische foto: "Die moet ik thuis misschien maar ophangen"

De "Sha'Carri stare" ging na de finale van de 4x100 meter in Parijs al snel viraal. In de laatste meters stevende slotloopster Sha'Carri Richardson af op de zege. Terwijl de finishlijn naderde, keek ze even opzij, waarbij ze geklopte concurrentes nog snel even leek te monsteren.

De schijnbare minachtende blik richting concurrentie werd meteen gretig opgepikt op sociale media. De Amerikaanse website Refinery29 vroeg Richardson naar het virale moment.

"Voor mij leek het alsof daar een spiegel was waarin ik mezelf zag. Ik zie mezelf als mijn grootste uitdager, dus ik moet altijd het beste van mezelf geven", legt Richardson uit.

"Ik zou nooit toelaten dat iemand anders voor mij over de finish zou komen. Ik wilde mijn ploegmaats niet in de steek laten."

Die vastberadenheid leverde Richardson en co. het goud op. En de wereld een virale foto. "Die moet ik misschien maar thuis ophangen", lacht ze.