VIDEO - Jasper Stuyven en Jasper Philipsen komen net voor de eerste kasseistrook ten val, Wout van Aert achtervolgt na crash

Vlak voor de eerste kasseistrook was het hommeles in het peloton. Jasper Stuyven (Lidl-Trek) ging met een pakketje tegen de grond en in de stormloop schoof ook Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) hard onderuit. Kort voordien was er al een valpartij van Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) gemeld. Hij kon snel terugkeren, maar zat erg ver bij de eerste stenen. Als klap op de vuurpijl reed Filippo Ganna (Ineos) er lek.