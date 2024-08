Richard Carapaz gaat als kopman van EF Education-Easypost voor eindzege in de Vuelta

De Ecuadoraan Richard Carapaz is het uithangbord van EF Education-EasyPost voor de komende Ronde van Spanje, die zaterdag begint in de Portugese hoofdstad Lissabon. De Amerikaanse ploeg maakte dinsdag zijn selectie bekend via sociale media.

De winnaar van het bergklassement in de jongste Ronde van Frankrijk zal voor EF Education-Easy Post ook de kopman in de Vuelta worden.

Hij wordt ondersteund door zijn landgenoot Jefferson Cepeda, de Colombiaan Rigoberto Uran, de Britten Owain Doull en James Shaw, de Australiër Harry Sweeny, de Portugees Rui Costa en de Ier Darren Rafferty.

"De Vuelta is een heel speciale koers voor mij", gaf Carapaz mee op de website van zijn ploeg. "Ik heb de rode trui al gedragen, ik heb al op het podium gestaan en heb er al enkele etappes gewonnen. Voor mij is het doel duidelijk: we gaan voor de eindzege en willen het best mogelijke resultaat voor de ploeg."

In 2020 werd de olympische kampioen van Tokio tweede in de Vuelta. Hij doet voor de zesde keer mee. De 79e Ronde van Spanje begint zaterdag in Lissabon en eindigt op zondag 8 september met een tijdrit in de Spaanse hoofdstad Madrid.