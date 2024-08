Meteen de blik op 2028? Of hoe voorkom je het zwarte gat na de Spelen? "Zonder tussenperiode lukt het niet"

Na 17 dagen topsport van de bovenste plank is de olympische vlam in Parijs gedoofd. Hoe zorgen de olympische atleten er nu voor dat ze zelf niet uitdoven in het gevreesde zwarte gat? "Als je goed anticipeert, val je niet dieper dan nodig", is het advies van Ignaas Devisch, professor filosofie en ethiek aan de UGent

De afgelopen 3 jaar hadden ze er alles voor opzijgeschoven. Voor de 10.714 atleten die een olympisch ticket hadden bemachtigd, waren de Spelen in Parijs dan ook de belangrijkste afspraak op hun kalender.

Nu de 1.039 olympische medailles zijn uitgereikt, volgt voor veel atleten de vraag: wat nu?

"Voor de topsporters stond hun hele betekenissysteem in functie van de Olympische Spelen. En plots is het dan voorbij. Dat is zelfs voor de medaillewinnaars een opgave", weet Ignaas Devisch.

"Het is broodnodig om nu een tussenperiode in te lassen. Drievoudig olympisch kampioene Nafi Thiam was al licht geïrriteerd toen ze vragen kreeg over haar volgende doel."

"Je kan de lat niet telkens maar hoger leggen zonder tussenperiode. Wat mentale rust is broodnodig."