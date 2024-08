Hollywood in een hoofdrol, maar scenario is nog lang niet af: voor deze uitdagingen staat LA als olympische gaststad

di 13 augustus 2024 15:09

Nu de Olympische Spelen van Parijs 2024 erop zitten, kunnen we de komende vier jaar aftellen naar Los Angeles 2028. Of toch niet te snel? Burgemeester van Los Angeles, Karen Bass, kwam vannacht aan op de luchthaven van Los Angeles en droeg de vlag trots naar buiten. "We voelen de druk om onze stad klaar te stomen", vertelde Bass. Maar er blijkt toch nog wat werk aan de winkel ...

Na een lange vliegreis vanuit Parijs stapte de burgemeester van L.A. als eerste uit het vliegtuig op de luchthaven, met de wapperende vlag in haar handen en in een trainingspak van Team USA bracht ze de Spelen symbolisch naar de gaststad van de Spelen. In 2028 mag de Californische metropool voor de derde keer de Spelen organiseren. In 1932 en 1984 vonden de Spelen al in Los Angeles plaats. Die laatste worden door velen als een van de mooiste edities ooit beschouwd. Maar ook Parijs 2024 scheerde op alle vlakken hoge toppen en dus staan de Amerikaanse organisatoren voor een stevige uitdaging. "We voelen de druk om onze stad en onze regio klaar te stomen", gaf de burgemeester toe. "De tijd is aangebroken om de zaken te versnellen."

De olympische vlag werd samen met enkele Amerikaanse atleten en officials naar Los Angeles gevlogen.

Veel uitdagingen, Hollywood als troef en leren van Parijs

Het is al de derde keer dat Los Angeles de Olympische Spelen mag organiseren, maar het moet gezegd: een metropool als L.A. brengt ook heel wat uitdagingen met zich mee. Zo zijn files er dagelijkse kost. Daarvoor gaat 139 miljoen dollar rechtstreeks naar het verbeteren van het vervoer en is het doel om "autovrije" Spelen te organiseren. Bass wil daarom lokale bedrijven vragen om de werktijden te spreiden om het aantal voertuigen te verminderen en thuiswerken toe te staan tijdens de Spelen, een tactiek die voormalig burgemeester, Tom Bradley, tijdens de Spelen in 1984 ook toepaste. Daarnaast heeft L.A. sinds die Spelen ook een metroplan uitgebouwd, met lijnen die langs de belangrijkste locaties lopen, al is dat niet zo uitgebreid als die van Parijs.

De grootste uitdaging is niet wachten tot 2028, maar inwoners en toeristen nu al de kans geven om het nieuwe transportnetwerk te leren kennen.

In 2018 plande de stad een ambitieuze lijst van 28 bus- en spoorwegprojecten om het openbaar vervoer te transformeren, waaronder de verlenging van een metrolijn om het centrum van L.A. te verbinden met de Universiteit van Californië, de geplande thuisbasis van het Olympisch Dorp.

Een ander in het oog springend project is de Inglewood People Mover, een geautomatiseerde spoorlijn met drie haltes langs belangrijke olympische locaties. Maar of die lijn op tijd klaar zal zijn, blijft de vraag.

"De grootste uitdaging is niet wachten tot 2028, maar inwoners en toeristen nu al de kans geven om het nieuwe transportnetwerk te leren kennen en te zien als eerste keuze om zich te verplaatsen", zegt Stephanie Wiggins, CEO van het metronetwerk in Los Angeles.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Historie

Een volgende uitdaging zijn de 75.000 daklozen in Los Angeles. De stad stuurde agenten naar Parijs om te observeren en te leren voor hun eigen Spelen. Het is onwaarschijnlijk dat L.A. haar daklozencrisis in de komende vier jaar zal hebben opgelost, maar sinds haar komst heeft Karen Bass een uitgebreid huisvestigingsprogramma gelanceerd, dat zijn vruchten begint af te werpen. Zo daalde het totale aantal daklozen voor het eerst in zes jaar. Zo is Bass positief over haar stad, die rekent op haar reputatie als 's werelds hoofdstad van film en entertainment. "We hebben iets dat niemand anders heeft: Hollywood. Dus ik verwacht heel veel magische opportuniteiten."

De manier waarop Parijs de Olympische Spelen voor iedereen maakte, was indrukwekkend. Burgemeester van Los Angeles, Karen Bass

Naast haar "star power" zal Los Angeles kunnen putten uit een groot aantal indrukwekkende sportlocaties, al wordt er niets nieuws gebouwd. Zo zal het gymnastiektoernooi doorgaan in het beroemde Staples Center, het basketbalstadium van de LA Lakers en zal het historische Coliseum, dat al in 1932 en 1984 dienst deed, gebruikt worden voor de atletiekevenementen.

De openingsceremonie zou dan weer doorgaan in het SoFi Stadium, de thuisbasis van twee NFL-teams, waar ook al een Super Bowl en verschillende concerten van Taylor Swift plaatsvonden.

Daarna wordt het omgetoverd tot "de grootste olympische zwemlocatie ooit", maar daarvoor moet de zwemcompetitie wel enkele dagen wijken en komt zwemmen voor het eerst sinds 1972 na atletiek.

En dan is er nog de Intuit Dome, de toekomstige thuisbasis van de Los Angeles Clippers in de NBA. Die gaat binnenkort open en zou de nieuwste grote locatie worden van de Spelen. Het wordt in 2028 de arena voor het olympische basketbal.

De Amerikanen zijn alvast klaar voor de Olympische Spelen in eigen land.

Karen Bass heeft naar eigen zeggen veel geleerd van Parijs. "Een van de grootste indrukken was de manier waarop de organisatoren in Parijs de Olympische Spelen voor iedereen maakte, of je nu meedeed aan de Spelen of niet." Daarbij gaf ze voorbeelden van 'watch parties' - bijeenkomsten waarbij iedereen op een groot scherm kijkt - in omliggende steden en breakdancelessen voorafgaand aan de wedstrijden. Los Angeles is vastberaden om nog beter te doen dan Parijs en wil "van deze stad de enige ter wereld maken die ooit drie fincancieel succesvolle Olympische Spelen heeft gehad." Het wordt dus uitkijken - en vooral veel geduld hebben - naar LA 2028.