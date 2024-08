Lidl-Trek heeft een plaatsje voor Otto Vergaerde in zijn selectie voor de Vuelta: "Niet vies van hard werken"

Lidl-Trek steekt zijn ambities in de Vuelta niet onder stoelen of banken. "We gaan voor een topklassering en ritzeges", klinkt het bij het team. Voor dat eerste rekent de ploeg in eerste instantie op de Deen Mattias Skjelmose.

"Hij is onze kopman. Dit is zijn voornaamste doel van het seizoen", zegt Lidl-Trek. Skjelmose krijgt in zijn jacht op Vuelta-succes de steun van schaduwkopman Tao Geoghegan Hart, die de Tour moest missen door ziekte. Ook Giulo Ciccone zal een belangrijke rol hebben in steun van Skjelmose en Hart.

Met Sam Oomen, Carlos Verona en Patrick Konrad heeft Lidl-Trek nog een ervaren trio om de kopmannen bij te staan. Voor de jonge Tsjech Matias Vacek wordt het dan weer zijn eerste grote ronde.

Last but not least is ook Otto Vergaerde van de partij. "Hij rijdt zijn tweede Vuelta", laat de ploeg weten. "Otto is niet vies van hard werken en is klaar om te doen wat nodig is om zijn kopmannen te helpen. Als de mogelijkheid zich voordoet, kan hij ook zijn eigen kans gaan."