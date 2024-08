Komt EK basketbal voor vrouwen in 2027 (ook) naar België? Antwerpen officieel als gaststad opgegeven

Een mooie opsteker in de maak voor de Belgian Cats? Vandaag werd bekendgemaakt dat België zich kandidaat heeft gesteld om het EK basketbal in 2027 voor vrouwen mee te organiseren. Antwerpen zou als gaststad fungeren, maar heeft af te rekenen met concurrentie uit Slowakije en Zweden.

Finland en Litouwen werden eerder al bevestigd als gastlanden voor het EK basketbal voor vrouwen in 2027, maar vandaag stelden nóg drie landen zich kandidaat om co-host te worden: Slowakije, Zweden en - jawel - België.

Specifieker gaat het over Antwerpen in België, Bratislava in Slowakije en Stockholm in Zweden als gaststeden. Er zal zeker nog één extra co-host komen, misschien zelfs een tweede.

De definitieve beslissing zal uiteindelijk worden genomen door het FIBA Europe-bestuur tijdens hun officiële vergadering in november.

Vorig jaar bevestigde het FIBA Europe-bestuur Finland en Litouwen dus al als gastlanden, waarbij Finland is aangewezen voor de groepsfase en Litouwen zal fungeren als locatie voor zowel de groepsfase als de finalefase.

Het FIBA Women’s EuroBasket 2027, de 41e editie van het toernooi, vindt plaats van 16 tot 27 juni 2027.