Wat betekent ontgoocheling in Parijs voor toekomst van de Cats? "Ze moeten maken dat de ploeg samen blijft"

Vanop de eerste rij maakte ex-speelster Ann Wauters de dreun van Australië aan het adres van de Belgian Cats mee.

"Het was heel stil, elke speelster verwerkte het op haar eigen manier. Dan is het niet gemakkelijk om de groep samen te houden, maar dat moet wel", vertelde ze in Paris by Night.

"Ze hebben een ongelooflijk parcours afgelegd door een enorme mentale weerbaarheid te tonen na die slechte start. Brons missen ze slechts op een paar punten. Maar dit is nog niet het einde, hé."