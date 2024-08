Pas in België en alweer prijs(je): Lotte Kopecky kroont zich tot winnares van dernycriterium te Wilrijk

Opvallende afwezige tijdens de olympische huldiging vandaag: Lotte Kopecky. De Belgische kopvrouw had wel een goede reden om niet present te tekenen op de Grote Markt, ze nam daags na haar olympische omnium deel aan het dernycriterium van Wilrijk. Met succes: ze ging er meteen weer met de hoofdprijs aan de haal.

Bij de voorstelling van de deelnemende rensters aan het derde dernycriterium van Wilrijk ging de decibelmeter fiks de hoogte in toen Lotte Kopecky haar opwachting maakte.

De wereldkampioene ging vooraf al op de foto met de fans en ze deelde tal van handtekeningen uit.

"Ik kom terug met een bronzen medaille, maar ik had er gisteren meer moeten uithalen, om zo een tweede plak mee te brengen. Dat is me niet gelukt. Ik heb er nog altijd een dubbel gevoel bij, maar de warme ontvangst hier maakt veel goed", lachte Kopecky.

Het dernycriterium werd uiteindelijk op gang gebracht met een supersprint, een nummer over vijf kilometer. Daarin was Anna Vanderaerden de sterkste.

Het eigenlijke dernycriterium liep dan weer over 45 kilometer in het centrum van Wilrijk. Zoals verwacht was Kopecky daarin de beste. Kopecky won ook al de eerste editie van het dernycriterium.

Sanne Cant (Fenix-Deceuninck) en Jesse Vandenbulcke (Deceuster-Bonach) mochten samen met de bejubelde bronzenmedaillewinnaar van de wegrit op het podium klimmen.