Fabian Cancellara stunt met toptransfer: Marc Hirschi verlaat UAE en trekt naar thuisploeg Tudor

Marc Hirschi zet zijn carrière volgend jaar voort bij ... Tudor Pro Cycling Team.

Het Zwitserse ProTeam maakte maandag de komst van de 25-jarige Zwitser bekend. Hirschi zette zijn handtekening onder een contract voor drie jaar bij het team van sterke man Fabian Cancellara. Hij maakt de overstap van UAE Team Emirates.

Hirschi won afgelopen zaterdag nog de Clasica San Sebastian (WorldTour), in een sprint met twee voor de Fransman Julian Alaphilippe. Eind vorige maand pakte hij ook al een ritzege en het eindklassement in de Czech Tour.

In 2020 brak de Zwitser door op WorldTour-niveau met een etappezege in de Tour en winst in de Waalse Pijl. Vorig jaar werd hij ook Zwitsers kampioen op de weg.

Tudor wordt voor Hirschi zijn derde ploeg. Hij werd prof en beleefde zijn doorbraak bij Team Sunweb (2019-2020). Sinds begin 2021 staat hij onder contract bij UAE Team Emirates, het team van drievoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar.

Bij zijn nieuwe Zwitserse ploeg moet Hirschi de onbetwiste kopman worden. Dit in tegenstelling tot de knechtenrol die hij bij UAE vaak moet bekleden.

Tudor maakte maandag ook de komst van Fabian Lienhard bekend. De dertigjarige Zwitser komt over van het Franse Groupama-FDJ en zette zijn krabbel onder een overeenkomst voor twee seizoenen.