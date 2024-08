Marc Hirschi klopt Julian Alaphilippe in een sprint-à-deux in San Sebastian, Lennert Van Eetvelt knap 3e

De 42e Clasica San Sebastian in een notendop:

winnaar van de dag Als een komeet kwam Marc Hirschi in 2020 binnen op het hoogste niveau. De Zwitser pakte zijn eerste twee profzeges in de corona-Tour en Waalse Pijl, maar dit is pas zijn derde zege in de WorldTour sindsdien. Na een droogte van bijna 4 jaar schiet Hirschi nog eens raak in een grote koers.

verliezer van de dag Een nerveuze Julian Alaphilippe toonde dat de benen goed waren, al toonde de Fransman zich ook opnieuw wisselvallig. Hij moest lossen bij Pavel Sivakov op de voorlaatste klim, op het slotmuurtje zorgde Alaphilippe dan wel voor de schifting. Patrick Lefevere plezieren met een afscheidscadeau zat er (nog?) niet in, Hirschi was sneller in de sprint met z'n tweeën.

opvallend Net als vorig jaar eindigde de Clasica op een sprint-à-deux in de straten van San Sebastian. Remco Evenepoel kreeg alleen geen opvolger binnen zijn eigen ploeg. Het zou voor team-Lefevere de vijfde winst op de laatste zes edities geweest zijn.