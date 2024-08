De helft moest op dag 1 al opgeven: "Coup de théâtre" van Oezbeeks spookteam zorgt voor controverse in Tour

di 13 augustus 2024 07:22

Tashkent ... qui? De Tour de France Femmes is in de ban van een spookteam. Na één dag viel de illustere Oezbeekse ploeg Tashkent Cycling Professionals al door de mand met vier vroegtijdige DNF's. Ze hebben noch het gewenste niveau, noch de naamsbekendheid, maar toch kreeg het team een wildcard: wat schuilt er achter die contradictie? Een achterpoortje, zo blijkt.

Du jamais vu. Tijdens de openingsetappe van de Tour de France Femmes moesten 3 rensters na amper 60 kilometer al lossen uit het peloton - dat toen nog aan een relatief gezapig tempo aan het rondrijden was. Niet veel later zou ook een vierde volgen. DNF: Jekaterina Knebeleva

DNF: Asal Rizajeva

DNF: Mohinabonoe Elmoerodova DNF: Madina Kachorova Pijnlijk, maar niet toevallig 4 rensters uit hetzelfde team: Tashkent City Professionals.

Nog nooit van dit team, laat staan zijn rensters, gehoord? Geen zorgen: je bent zeker niet de enige - zelfs de speaker tijdens de openingsceremonie fronste de wenkbrauwen eens bij het voorlezen van de ploegnaam.

Tot vandaag, althans. De onbekende Oezbeekse wielerploeg, die enkel lokale rensters telt, was op de openingsdag "the talk of the town" in Rotterdam. De collectieve wanprestatie zorgde voor heel wat verontwaardiging. Want, al snel rees de vraag: hoe in hemelsnaam staan zij aan de start van de meest prestigieuze wielerwedstrijd?

Wel, het antwoord is even simpel als ingewikkeld. "We waren verplicht om ze uit te nodigen", reageerde de organisatie al aan het Franse nieuwsmedium Le Parisien. "Het was geen keuze vanuit onze overtuiging, wel een correcte toepassing van de regels." Want, wat blijkt: het Oezbeekse team sprokkelde voldoende UCI-punten en promoveerde 2 seizoenen geleden als tweede in het klassement tot continentale ploeg - na de WorldTourploegen is dat de tweede divisie van het wielrennen.

Het heeft zo vaak automatisch recht op een uitnodiging/wildcard voor prestigieuze wielerwedstrijden als de Tour de France Femmes, de Giro of de Ronde van Zwitserland.



In de Zwitserse Alpen liep het trouwens ook al ferm mis. In de tweede rit (een bergetappe) haalden 5 van de 6 rensters de tijdslimiet niet. De zesde zou een dag later gediskwalificeerd worden.

Het is dan ook niet op het grote toneel dat Tashkent uiteindelijk aan zijn verrassende puntenaantal is gekomen. Integendeel, de manier waarop de ploeg opgeklommen is, is moreel heel wat minder te verantwoorden. Je moet weten: het team met enkel Oezbeekse rensters wordt voornamelijk gesponsord door de Oezbeekse overheid - en daar leefde de droom om met het land deel te kunnen nemen aan de Olympische Spelen. Subsidies moesten dat doel kracht bijzetten.



Alleen: ook daar waren UCI-punten voor nodig.



En zo ging de bal aan het rollen. Gleb Groysman, de sterke man achter het team, vond een achterpoortje in het UCI-puntensysteem en buitte dat stelselmatig uit. Hoewel de ploeg mondjesmaat punten sprokkelde in enkele lokale en soms obscure kleinere wedstrijden, sloeg het vooral een grand slam op het nationale kampioenschap van Oezbekistan. Met man en macht verscheen de ploeg er aan de start. Ze lieten hun rensters deelnemen aan zowel de elite- als de onder-23-wedstrijden, waarbij hun rensters bijna elke keer alle top 10-posities pakten. Het bracht hen op één dag maar liefst 709 punten op, bijna de helft van hun totale puntenaantal van het jaar. Om de significantie te duiden: de winnares van de Tour de France Femmes krijgt er maar 400.

Top 10 nationaal kampioenschap Oezbekistan - ProCyclingStats.