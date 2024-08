Harrie "Hattrick" Lavreysen flitst naar 3 gouden medailles op de piste en is meest succesvolle Nederlander ooit

In telkens drie sprintonderdelen (de teamsprint, individuele sprint en keirin) heeft Lavreysen natuurlijk op elk kampioenschap mogelijkheden bij de vleet. Zo ook in Parijs, waar hij zijn rekening opende op de teamsprint.

Een reeks gouden medailles die al begon op de Olympische Spelen in Tokio drie jaar geleden en die Harrie Lavreysen in Parijs afmaakte.

En ook in de individuele onderdelen was Lavreysen meteen op de afspraak, met zijn onnavolgbare versnelling.

In de kwalificaties van de sprint knalde 'Harrie Hattrick' naar alweer een wereldrecord, in de finale droogde hij de Australiër Richardson af voor zijn tweede goud, drie dagen na zijn eerste.

Two down, one to go. De medaillestrijd in de keirin, het altijd verraderlijke sprintnummer waar Lavreysen in Tokio nog naliet om zijn hattrick compleet te maken, stond op de slotdag op het programma.

De Nederlander bleef uit het gewoel bij een valpartij en rekende opnieuw af met eeuwige belager Richardson. Olympische hattrick afgemaakt, nu wel.

Slecht twee renners deden Lavreysen dat kunstje voor. Ook Britten Chris Hoy in 2008 en Jason Kenny in 2016 kroonden zich tot olympisch kampioen in zowel teamsprint, sprint als keirin.