VIDEO - Muziek als medicijn: beachvolleybalsters gaan stevig in de clinch, tót DJ hen met perfecte plaat doet lachen

Met dank aan John Lennon. Even leek de beachvolleybalfinale bij de vrouwen te ontsporen. De Brazilianen en de Canadezen gingen verbaal stevig in de clinch na een akkefietje, maar net op tijd bracht de DJ langs de lijn redding. Symbolisch liet hij Imagine - een nummer over vrede en vergevingsgezindheid - weergalmen door de arena. En jawel, zelfs bij de kemphanen ruimde de bedrukte aanblik plaats voor een grote glimlach. Bekijk het bijzondere beeld hieronder.