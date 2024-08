Remco Evenepoel neemt zijn supporters op sleeptouw met R.EV Ride op fandag in Schepdaal

Om 9 uur, iets later dan voorzien, omdat Evenepoel nog een dopingcontrole moest ondergaan vanochtend, vertrok de topper van Soudal-Quick Step met een pak supporters in zijn wiel. De fans konden kiezen voor een toertocht van 60, 85, 130 en 170 km over Evenepoels trainingswegen dwars door het Pajottenland, de Vlaamse Ardennen en le Pays des Collines. De start en aankomst zijn in Schepdaal. Om 13 uur begint de echte fandag op het domein van het Kasteel van Schepdaal met de nodige hapjes en drankjes en heel wat entertainment. Zo biedt de R.EV Brussels Cycling Academy tal van activiteiten aan voor kinderen en jongeren. Evenepoel himself zal na zijn Ride ook deelnemen aan de festiviteiten.

Thiam werd in Parijs om 5.15 uur uit haar bed gehaald door de controleurs. "Mij hebben ze niet gewekt, het was niet zo vroeg", klonk het voor de rit bij Evenepoel.



Een man in een Belgisch truitje is maar wat blij dat hij erbij is: "Ik vertrek morgen op vakantie, maar dit wilde ik absoluut niet missen. Ik doe regelmatig zulke fietsevenementen, maar met Remco en de Olympische Spelen is dit bijzonder. Ik heb hem net al gezien, dus dit is al een geslaagde dag. Zelfs op mijn 62e ben ik nog starstruck."



"Hij zag er heel gelukkig en heel ontspannen uit. We kunnen niet vatten hoe groot zijn impact is als kampioen. We hebben het geluk in België dat we zo veel kampioenen hebben."





De wielerliefhebber had ook een antwoord op de vraag wat Remco Remco maakt. "Zijn doorzettingsvermogen en zijn koppigheid. Als hij ergens voor gaat, haalt hij bijna altijd zijn doel. Hij is iemand om naar op te kijken, net zoals naar Nafi (Thiam) ren Noor (Vidts) op de Olympische Spelen."