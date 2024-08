Remco Evenepoel neemt zijn supporters op sleeptouw met R.EV Ride op fandag in Schepdaal: "Starstruck op 62e"

Thiam werd in Parijs om 5.15 uur uit haar bed gehaald door de controleurs. "Mij hebben ze niet gewekt, het was niet zo vroeg", klonk het voor de rit bij Evenepoel. Een man in een Belgisch truitje is maar wat blij dat hij erbij is: "Ik vertrek morgen op vakantie, maar dit wilde ik absoluut niet missen. Ik doe regelmatig zulke fietsevenementen, maar met Remco en de Olympische Spelen is dit bijzonder. Ik heb hem net al gezien, dus dit is al een geslaagde dag. Zelfs op mijn 62e ben ik nog starstruck." "Hij zag er heel gelukkig en heel ontspannen uit. We kunnen niet vatten hoe groot zijn impact is als kampioen. We hebben het geluk in België dat we zo veel kampioenen hebben."

Vader Patrick Evenepoel kon natuurlijk niet ontbreken: "Het is mooi weer, we gaan er een mooie dag van maken."



Evenepoel senior legt het opzet van de dag uit. "Elk jaar hebben we onze R.EV Ride. Remco koos deze dag uit, omdat hij nu een weekje vrij heeft. Die R.EV Ride combineren we met een fandagnamiddag."



"We merken dat de fans hem willen zien. Zeker na die twee gouden medailles. Dat is uitzonderlijk. Ik denk dat Nafi hetzelfde zal te wachten staan, wat zij doet, is nog meer uitzonderlijk. Ik denk dat de Belgen drukke tijden wachten."



Vader Evenepoel voelt het respect voor de Belgische prestaties. "Wat mij opvalt, is dat alle sporters respect hebben voor elkaar. Dat is die olympische sfeer, vind ik. Dat merk je in de interviews en uitspraken. Ze kijken allemaal naar elkaar op. Dat maakt dat België zo sterk staat."



Voor Evenepoel junior is vandaag het einde van een week vakantie. Hij vertrok vorige week zondag, daags na zijn gouden wegrit met echtgenote Oumi weg van alle hectiek. Er was alleen WhatsApp-communicatie met het thuisfront. In de vreugde werden ze ook geconfronteerd met verdriet: de opa van Oumi is gestorven.



Gisteravond keerde Evenepoel terug. "En morgen begint de voorbereiding op het WK", stipte zijn vader aan. "Daar is hij nu al mee bezig."



Dat is van 22 tot 29 september in Zwitserland in Zürich.