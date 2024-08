Team USA heeft geen kind aan Australië en wervelt naar een 8e olympische finale op een rij

Als de Belgian Cats de finale halen van het olympische basketbaltoernooi, nemen ze het opnieuw op tegen de VS. De Amerikanen hadden in hun halve finale geen moeite met Australië, dat na drie quarters al uitgeteld tegen het canvas lag.

Terwijl heel België reikhalzend uitkeek naar de halve finale van de Belgian Cats tegen Frankrijk, mochten de VS en Australië al onder mekaar uitmaken wie het eerste finaleticket in de wacht zou slepen.

In Tokio troffen beide landen elkaar al in de kwartfinales en toen boekte de Verenigde Staten een overtuigende 79-55-overwinning. Een scenario dat de Amerikanen al snel leken te gaan herhalen.

In geen tijd stond Australië 10 punten in het krijt, voornamelijk door de vele Amerikaanse blocks en steals. Toch kon de underdog dankzij enkele welgemikte driepunters de schade in het eerste kwart nog beperken tot 20-16.

Toen dat Australische wapen in het tweede kwart begon te stokken, namen de Amerikanen weer met reuzenpassen afstand. Na 25-11 en 21-13 in het tweede en derde kwart was Australië gedegradeerd tot speelbal van de VS.

In een knap laatste kwart kon Australië de eer nog enigszins redden, maar veel dichter dan 20 punten zouden ze uiteindelijk niet meer komen. Uiteindelijk stond er 85-64 op het scorebord toen de laatste buzzer weerklonk.

Zo mag de VS zich opmaken voor een 8e opeenvolgende olympische finale. Met de Cats als tegenstander?