Ex-Iers international Lee Carsley wordt interim-bondscoach van Engeland

Na de verloren EK-finale tegen Spanje hield Gareth Southgate de eer aan zichzelf. Hij gaf zijn functie als bondscoach van de Engelsen op.



FA begon te speuren naar een nieuwe keuzeheer. Maar terwijl de wervingsprocedure aan de gang blijft, krijgt Lee Carsley de touwtjes als interim-bondscoach in handen.



De in Birminghan geboren Carsley speelde zelf jarenlang voor de Ierse nationale ploeg. Maar na zijn spelerspensioen bouwde hij een trainerscarrière uit in Engeland.

Zo dirigeerde hij de Engelse beloften vorig jaar naar de Europese titel.



"Carsley zal zijn rol als leider van de U21 neerleggen. Het is de bedoeling dat hij de hele herfst interim-bondscoach blijft", meldt de Engelse voetbalbond.

De FA noemt Carsley ook nog "een fantastische coach die gekend is bij de meerderheid van de selectie, omdat hij met de meesten op internationaal niveau of clubniveau heeft gewerkt."