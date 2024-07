Gareth Southgate stopt na verloren finale als bondscoach bij Engeland: "Het is tijd voor verandering"

Het einde werd er eentje in mineur. Gareth Southgate kondigde zonet aan dat hij stopt als bondscoach van Engeland. Nochtans mocht de trainer van de voetbalbond ook doorgaan in zijn functie. "Maar het is tijd voor verandering, een nieuw tijdperk", schrijft Southgate.

Na bijna 8 jaar en 102 wedstrijden komt er een einde aan het huwelijk tussen Gareth Southgate en de Engelse nationale ploeg.

De coach leidde de Three Lions drie halve finales op vier grote toernooien en zelfs twee EK-finales na elkaar. Even vaak wel zonder de ultieme bekroning. Een feit dat Southgate naast lof ook veel kritiek opleverde.



Meteen na de verloren finale tegen Spanje liet Southgate nog in het midden of hij door zou gaan als bondscoach tot aan het WK van 2026, maar twee dagen later hakte Southgate toch de knoop door.

"Het is tijd voor verandering, een nieuw hoofdstuk", schrijft Southgate op de site van de Engelse voetbalbond. "De finale van zondag in Berlijn tegen Spanje was mijn laatste wedstrijd als bondscoach van Engeland."