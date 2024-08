Anderlecht moet geblesseerde Jan Vertonghen 2 à 3 weken missen: "We zitten in nood op die positie"

Jan Vertonghen is de komende weken niet inzetbaar bij RSC Anderlecht. De 37-jarige aanvoerder heeft last van zijn achillespees en dat bezorgt coach Brian Riemer kopzorgen.

"We zitten echt in nood op die positie", beseft Riemer. "We zijn er ons van bewust en het scoutingdepartement en de sportief directeur werken dag en nacht aan een oplossing. We hebben de juiste speler nodig aan de juiste prijs."

De blessure van Jan Vertonghen komt erg ongelegen voor Anderlecht. Coach Brian Riemer beschikt door de blessure van de afgezwaaide recordinternational over slechts een fitte centrale verdediger, de 19-jarige Jan-Carlo Simic.

Wie speelt morgen tegen OHL in de plek van Vertonghen? Riemer ziet 2 mogelijke vervangers.



"Théo Leoni kan op die positie spelen. Hij deed dat al in de voorbereiding, maar hij is ook belangrijk op het middenveld", weet Riemer.

"Moussa N'Diaye speelde bij Barcelona ook centraal achterin. Hij kan het, heeft meer ervaring dan Théo, maar minder de kalmte en snuggerheid."

"Het is aan mij om oplossingen te vinden, maar we hebben geen echte duidelijke opties. Ik denk dat ik zelf ook pas na de wedstrijd echt zal weten wat de beste oplossing was."