"Dit is mij nog nóóit overkomen": Artuur Peters zag "stom stuk wier" race verpesten, maar mag toch naar halve finale

"Mijn race was gedaan", zuchtte een diep ontgoochelde Peters. "Zo'n stuk wier geeft te veel weerstand. Ik heb nog geprobeerd om het eraf te krijgen door op en neer te springen, maar dat lukte niet. Ook mentaal was het supermoeilijk. (blaast) Zó zuur. Ik had echt niet gedacht om er op deze manier uit te gaan."

"Ik voelde mij in de vorm van mijn leven", begon Peters. "Mijn start was fantastisch. En na 500 meter wilde ik versnellen, maar plots kwam ik een enorm stuk wier tegen. Dat bleef vooraan aan mijn punt plakken."

Daarnet dacht ik even dat ik er meteen mee zou stoppen, maar ik zal nog wel even doorgaan.

Daarnet dacht ik even dat ik er meteen mee zou stoppen, maar ik zal nog wel even doorgaan.

"Ik vaar nu toch al een aantal jaar en dit is mij echt nog nooit overkomen. Na de finish is mijn Deense collega mij komen troosten. Het overkwam hem ook in de finale van de Spelen in Rio - hij begrijpt dus heel goed wat ik nu voel."

"Ik kwam hier voor een medaille. Dat was mijn ambitie en mijn droom. En dan eruitgaan in de kwartfinale door een stom stuk wier... Hoe het leven soms kan draaien. Daarnet dacht ik even dat ik er meteen mee zou stoppen, maar ik zal nog wel even doorgaan. Alleen moet ik eerst bekomen."

Een tijdje na zijn vervloekte race kreeg Peters wel nog goed nieuws. Het BOIC diende met succes een klacht bij de organisatie, waardoor onze landgenoot alsnog naar de halve finales mag.