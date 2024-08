Mijain Lopez worstelt zich de geschiedenisboeken in met 5e gouden medaille en gaat met pensioen

In Parijs is een stukje geschiedenis geschreven met een Cubaanse handtekening. Mijain Lopez, een veteraan van weldra 42 jaar, heeft voor de 5e keer goud gepakt in het worstelen op de Olympische Spelen. De Cubaanse legende was nog maar eens de sterkste in de koningsklasse tot 130 kilogram van het Grieks-Romeins worstelen.

Een absoluut zwaargewicht in zijn sport, maar nu ook een complete legende in de geschiedenisboeken.

Mijain Lopez realiseerde vanavond in Parijs waar nog geen enkele atleet in geslaagd is: 5 keer op een rij olympisch kampioen worden in dezelfde individuele discipline.

Na Peking, Londen, Rio de Janeiro en Tokio is er nu een vijfde vinkje gezet in Parijs in de categorie tot 130 kilogram.

De 41-jarige Lopez doet zo beter dan een kransje boegbeelden die 4 opeenvolgende titels konden bemachtigen.

Dat zijn Carl Lewis (verspringen), Michael Phelps (200 meter wisselslag), Katie Ledecky (800 meter vrije slag), Alfred Oerter (discuswerpen), Paul Elvstrom (zeilen) en Kaori Icho (worstelen).

Na zijn gewonnen finale plaatste Lopez zijn schoenen in het midden van de ring om zijn afscheid aan te kondigen.