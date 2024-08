Icoon Mircea Lucescu keert op zijn 79e terug als bondscoach van Roemenië

De Roemeen Mircea Lucescu is na 38 jaar opnieuw bondscoach van zijn land. Op zijn 79e aanvaardde het voorstel van de Romeense voetbalbond, die een opvolger zocht voor Edi Iordanescu, die niet wou voortdoen na de exit in de 1/8e finales op het EK.

Lucescu is een man van vele oorlogen. Als speler kwam de middenvelder 79 keer uit voor het Roemeense nationale voetbalelftal, dat hij van 1981 tot 1986 ook onder zijn hoede had als bondscoach.



Hij trainde topclubs in binnen- en buitenland met Dinamo en Rapid Boekarest, Inter Milaan, Galatasaray, Besiktas, Sjachtar Donetsk, Zenit Sint-Petersburg, Dinamo Kiev én het nationale team van Turkije.





De veteraan was niet de eerste keus voor de bond, dat was ex-topvoetballer Georghe Hagi, maar die verkoos om coach te blijven van Farul Constanta.



Wereldwijd staat Lucescu op de derde plaats qua aantal gewonnen prijzen. De Roemeen telt er 36, 2 minder dan City-coach Pep Guardiola. De nummer 1 is Sir Alex Ferguson, die 49 trofeeën in de kast heeft staan.



Roemenië zat op Euro 2024 in de groepsfase bij de Rode Duivels. België won met 0-2, Iordanescu klopte Oekraïne met 3-0 en speelde 1-1 gelijk tegen Slovakije. Zo stootten de Roemenen als groepswinnaar door. De 1/8e finale tegen Nederland was het eindstation (0-3).



Als Roemenië de Wereldbeker in 2026 haalt, zal Lucescu 81 jaar zijn.