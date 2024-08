Demi Vollering kent haar ploeggenotes in zoektocht naar tweede Tourzege, geen Lotte Kopecky

Dat Lotte Kopecky ontbreekt in de Tour-selectie van SD Worx-Protime was maanden geleden al gecommuniceerd.

De wereldkampioene op de weg gaat daags voor de Tour-start in Den Haag op medaillejacht in het omnium in Parijs. Logistiek was het onhaalbaar om beide events te combineren.

Ook zonder Kopecky (vorig jaar 2e in de Tour) kan titelverdediger Demi Vollering rekenen in de Tour de France Femmes op een ijzersterke brigade.



De Nederlandse wordt vergezeld door onder meer Europees kampioene Mischa Bredewold en Blanka Vas (4e in de olympische wegrit). Ook sprintkanon Lorena Wiebes is van de partij.



"We stelden een kern samen die uitgebalanceerd is met rensters die op de verschillende terreinen tot hun recht komen", zegt sportief manager Danny Stam.



"De ogen zullen op ons gericht zijn, maar dat zijn we ondertussen gewend."

"Vorig jaar presteerden we exceptioneel goed, maar ook dit jaar willen we de koers kleuren en hard maken. We willen natuurlijk graag een ritzege, maar ons grootste doel is de Tourwinst van Demi verdedigen.”