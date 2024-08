Bondscoach Michel van den Heuvel neemt afscheid in mineur bij Red Lions: "De magie ontbrak vandaag. Het doet erg veel pijn"

De Red Lions verloren hun kwartfinale op de Olympische Spelen in Parijs tegen Spanje. Een onverwachte nederlaag, ook voor bondscoach Michel van den Heuvel. Hij liet eerder al weten dat hij na de Spelen stopt als bondscoach en opnieuw terugkeert naar de Nederlandse club Bloemendaal. "De wonde is te groot voor maar één vinger", zei hij teleurgesteld na de uitschakeling van de Red Lions.

De Red Lions moeten na hun uitschakeling in de kwartfinales van de Olympische Spelen in Parijs op zoek naar een nieuwe bondscoach. Huidig bondscoach Michel van den Heuvel kondigde enkele maanden geleden al aan dat hij na de Spelen afscheid zou nemen van de Lions. Na de vroege nederlaag tegen Spanje wordt dat een afscheid in mineur.

"Eén vinger zal niet genoeg zijn, want er zijn veel wondes", zei een teleurgestelde van den Heuvel. "We begonnen aardig, maar de wedstrijd kwam niet los en we werden angstig."

"Pas na de 0-1 kwam het los. Na één minuut scoorden we de gelijkmaker en daarna hebben we een paar grote kansen gehad om op voorsprong te komen. Maar er heerste een bepaalde angst om te winnen binnen de ploeg. Toch hadden we nog het vertrouwen om naar shootouts te gaan."