Aangrijpende beelden: Spaanse badmintonster moet op zucht van finale opgeven, wat haar verhaal nog tragischer maakt

In de zaal hield niemand het droog. Na jaren blessureleed leek de Spaanse Carolina Marin op weg naar een olympische finale, maar op enkele punten van de ultieme beloning sloeg het noodlot opnieuw toe. Ondertussen gaat een oproep viraal om de onfortuinlijke speelster alsnog brons toe te kennen - wellicht tevergeefs. Al vinden anderen dat Marin af te rekenen kreeg met karma.

Het is nu al een van de meest aangrijpende momenten van deze Spelen. In het badminton lijkt Carolina Marin zondagvoormiddag op weg naar de tweede olympische finale uit haar carrière. Tegen de Chinese He Bingjiao heeft ze een mooie voorsprong in handen: 21-14 in de eerste set, een 10-5-voorsprong in de tweede - en dus op 11 puntjes van winst. Maar dan slaat het noodlot toe. Bij een smash komt Marin volledig verkeerd neer en lijkt ze haar knie te zwaar te blesseren. Haar schreeuw gaat door merg en been. Het publiek kijkt ontzet toe, zelfs tegenstander Bingjiao is aangedaan. Met een brace probeert de Spaanse nog door te gaan, maar twee punten later beseft ze dat vechten tegen haar lichaam onmogelijk is. Volledig overmand door emoties geeft Marin, die een rolstoel van de organisatie weigert, op. De staande ovatie van het publiek is een schrale troost.

Zó de strijd moeten staken, is zonder meer tragisch. En nog meer als je de voorgschiedenis van Marin een beetje kent. De Spaanse knokte zich namelijk terug na een waslijst aan zware blessures. Na haar olympische titel van 2016 in Rio volgde de ene fysieke klap na de andere. Eerst was er een kruisbandletsel aan de rechterknie, die nu opnieuw de boosdoener lijkt. En net voor de Spelen van Tokio scheurde Marin ook de kruisbanden van de linkerknie af.



De revalidatie was fysiek en mentaal loodzwaar, velen twijfelden of de Spaanse ooit weer haar beste niveau zou halen. Dat lukte haar wél - met dank aan één vooruitzicht. "Als het voor mij niet lukte in Tokio, dan maar in Parijs", liet Marin optekenen in een interview. "Dat is het doel dat ik iedere dag in gedachten heb tijdens mijn revalidatie." Vandaar dus dat de klap nu dubbel zo hard aankwam in de Franse hoofdstad.

Veel steun, maar anderen verwijzen naar karma

Ondertussen regende het steunbetuigingen voor Marin. Onder meer Carlos Alcaraz stak zijn landgenote net voor zijn eigen olympische tennisfinale tegen Djokovic nog een hart onder de riem.