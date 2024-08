Bayern München en Vincent Kompany rechten rug in oefenpot tegen Tottenham

Na de blamage van vorige week tegen vierdeklasser Düren (1-1) zijn Vincent Kompany en zijn manschappen rechtgeveerd tegen Tottenham. In een oefenwedstrijd in het Zuid-Koreaanse Seoel haalde de Rekordmeister het met 2-1.

Vincent Kompany heeft weer wat krediet gewonnen bij de Beierse fans.

Vorige week moest onze landgenoot bij Bayern nog met het schaamrood op de wangen afdruipen na een 1-1-gelijkspel tegen vierdeklasser Düren. Maar zaterdag volgde er eerherstel in een oefenpot tegen Tottenham in Zuid-Korea.

In een bomvol stadion in Seoel, waar de lokale fans vooral uitkeken naar hun Koreaanse helden Kim Min-jae (Bayern) en Son Heung-min (Tottenham), zag Kompany zijn team al na 4 minuten op voorsprong komen via Gabriel Vidovic.

Even na rust verdubbelde sterke beer Leon Goretzka de score voor Bayern. Tottenham knokte zich wel nog in de wedstrijd na een doelpunt van Spanjaard Pedro Porro, maar verder dan die aansluitingstreffer kwamen de Spurs niet meer.

Bayern en Kompany opent hun seizoen in de Bundesliga op 25 augustus tegen Wolfsburg. Tottenham gaat op 19 augustus, op de openingsspeeldag van de Premier League, op bezoek bij promovendus Leicester City.