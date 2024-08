Carlo Ancelotti (65): "Ik denk dat Real mijn laatste club is, een land spreekt me niet zo aan"

vr 2 augustus 2024 20:42

Carlo Ancelotti is de meest gelauwerde coach in de Champions League.

Carlo Ancelotti verwacht dat Real Madrid zijn laatste clubjob is als trainer en "dat hij niet staat te springen" om een land te coachen. De 65-jarige Italiaan was te gast bij de podcast Obi One van ex-Chelsea-speler Jon Obi Mikel.

Mikel trainde onder Carlo Ancelotti bij Chelsea van 2009 tot 2011. De topcoach ligt nog 2 jaar onder contract bij Real Madrid. Vorig seizoen probeerde Brazilië hem evenwel te verleiden.



Dat mislukte. Meer nog: de minzame Italiaan is niet gecharmeerd door de gedachte om een club in te ruilen voor een land.



"Het is mijn idee dat Real Madrid mijn laatste club zal zijn", vertelde Ancelotti. "Als er een opportuniteit zou komen om een nationaal te coachen, weet ik het zo nog niet."



"Ik sta niet te springen om een nationaal team te coachen, want dan zou ik datgene verliezen waar ik het meest van hou: het dagdagelijkse. Ik houd enorm van wat ik nu doe." En dat is werken met Thibaut Courtois en co.

Bij een nationaal team verlies ik datgene waar ik het meest van hou: het dagdagelijkse.

"Dit is mijn 29e seizoen als coach. Ik heb inderdaad heel wat gewonnen, maar beeld je eens in hoeveel trofeeën ik verloor."



Ancelotti was de eerste coach die de landstitel pakte in de top 5 van de Europese competities (Engeland, Italië, Spanje, Frankrijk en Duitsland).



Hij is ook de meest succesvolle trainer in de Champions League: 3 met Real Madrid (2014, 2022 en 2024) en 2 met Milan (2003 en 2007).

Clubs en palmares van Ancelotti