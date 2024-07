Belgische selectie mixed relay 4x400 meter herleid tot achttal: geen Dylan Borlée en Cynthia Bolingo

Het olympische achttal dat België zal vertegenwoordigen op de mixed relay 4x400 meter is bekendgemaakt. Uit de selectie van 16 vielen onder meer Dylan Borlée en Cynthia Bolingo af. Imke Vervaet, Helena Ponette, Naomi Van Den Broek, Hanne Claes, Kevin Borlée, Jonathan Sacoor, Florent Mabille en Alexander Doom blijven over.

De kogel is door de kerk. Topsportcoördinator Rutger Smith bevestigde woensdag aan Belga de definitieve selectie van acht atleten die voor België zullen uitkomen op de 4x400 meter mixed relay, die vrijdag van start gaat.

Uit de voorlopige selectie van 16 zijn de opvallendste afvallers Dylan Borlée en Cynthia Bolingo. Ook Robin Vanderbemden, Christian Iguacel, Daniel Segers, Paulien Couckuyt, Liefde Schoemaker en Camille Laus bleven nog in het precamp in Talence.

Zijn wel al afgereisd naar Parijs voor de mixed relay: Imke Vervaet, Helena Ponette, Naomi Van Den Broek, Hanne Claes, Kevin Borlée, Jonathan Sacoor, Florent Mabille en Alexander Doom.

Die laatste zou enkel de eventuele finale lopen en niet in actie komen in de reeksen. Op vrijdag komt België in actie op de reeksen, de finale staat zaterdag op het programma.