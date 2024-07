Zwemcompetities zijn halfweg, maar nog geen enkel wereldrecord sneuvelde: wat scheelt er met La Défense Arena?

wo 31 juli 2024 06:35

Niemand krijgt die vervelende 0 van het bord. Na vier dagen en heel wat toppers in het bad, viel er nog steeds geen enkel wereldrecord in het zwemmen. Ook nationale toptijden sneuvelen maar mondjesmaat. Wat is er aan de hand in de Paris La Défense Arena? "Het is intussen wel héél opvallend", ziet ook oud-zwemmer en cocommentator Sidney Appelboom.

In Rio de Janeiro kregen we er 8, in Tokio vielen er 6. Maar na 4 dagen op de Olympische Spelen in Parijs staat de wereldrecordteller in het zwemmen nog steeds op 0. Op zijn minst ongebruikelijk te noemen. Zeker omdat we woensdag al halfweg zitten in de zwemcompetities. "Ik dacht zeker 7 wereldrecords te kunnen noteren", verklapt Sidney Appelboom, die in 1988 zelf op de Spelen in Seoel stond. Maar die voorspelling lijkt onze cocommentator stilaan te kunnen opfrommelen om hem daarna richting de vuilnisbak te werpen. Waaraan schort het dan in Parijs? "De grootste verklaring is dat het zwembad 80 centimeter minder diep is dan we eigenlijk gewend zijn", steekt Appelboom van wal. "In Tokio was het zwembad wel 80 centimeter dieper."

Het zwembad in Parijs is niet diep genoeg.

Lange nummers, lege tank

We horen het je al denken: wat heeft de diepte van een bad nu te maken met de snelheid van de zwemmers aan het oppervlak? Een begrijpelijke vraag, maar met al zijn ervaring weet Appelboom als geen ander wat een metertje extra diepte kan doen. "Een zwemmer genereert ook golven van boven naar beneden", legt hij uit. "Tussen de banen liggen ronddraaiende wave-eaters die met de golven aan het oppervlak meegaan en die tegenhouden. Maar de golven onder water komen ook terug naar boven en spelen hun rol." "Als het bad minder diep is en er staan ook nog eens camera's in het water, dan komt dat de snelheid van de onderwatertechniek uiteraard niet ten goede." "Je verbruikt dus meer energie en dat zien we vaak op het einde van de wedstrijden. Vooral op de langere nummers zien we niet echt toptijden."

In een ander bad had Léon Marchand misschien wel makkelijk het wereldrecord gebroken. Sidney Appelboom

Supertalent Leon Marchand kan erover meespreken. Op de 400 meter wisselslag leek het fenomeen zijn eigen wereldrecord - dat hij afsnoepte van niemand minder dan Michael Phelps - nog wat scherper te stellen.

Tot de energietank van de Fransman in de laatste rechte lijn effectief leeg leek te raken. "In een ander bad had hij misschien wel makkelijk het wereldrecord gebroken", meent Appelboom. "Al zal het voor die toppers misschien iets minder op die 80 centimeter aankomen. Je ziet vooral dat de breedte niet zo snel zwemt als we gewend zijn op een groot toernooi." "Normaal vallen er dan veel records, maar die blijven nu uit."

Een wereldrecord breken deed Marchand niet, goud pakken lukte het fenomeen wel.

Slechtste tijden sinds 2004

De gloednieuwe Paris La Défense Arena maakt dus geen te beste beurt. Het multifunctionele stadion werd in amper 36 dagen omgetoverd van concertzaal naar olympisch zwembad. Waarom werd daarbij niet gewoon gekozen voor de gebruikelijke diepte? "Myrtha Pools is de specialist in het optrekken van die zwembaden in heel korte termijn", weet Appelboom. "Dat deden ze in de VS ook al. Zij en de organisatie hebben ervoor gekozen om dit soort zwembad te bouwen." "Maar ik denk toch dat dat niet meer zal gebeuren", is het eindoordeel van de co-commentator duidelijk.

Die diepte heeft een grotere impact dan iedereen ooit had gedacht. Sidney Appelboom

De critici onder jullie maken meteen ook een andere bedenking. Zou het niet gewoon kunnen dat de atleten ondermaats presteren? "Zekerheid is er nooit, maar het is wel héél opvallend. Vooral omdat er het laatste halfjaar heel goeie tijden zijn neergezet. Heel veel zwemmers konden hier ook naar pieken, maar de uitbarsting van records - zelfs op nationaal of Europees vlak - is er gewoon niet." "Dan scheelt er iets. De kwalificatietijden voor de finale van de 400 meter wisselslag zijn bij de vrouwen de slechtste sinds 2004. Dat spreekt boekdelen." "De temperatuur zit goed en de pH-waarde is in orde. Die diepte heeft toch een grotere impact dan iedereen ooit had gedacht." "En uiteindelijk begint dat ook in de hoofden van de zwemmers te kruipen. Die denken: "Op training klok ik supertijden, maar in een topbad kom ik niet aan mijn beste tijden." Het mentale heeft echt wel een impact na 4 dagen." Wie is de eerste die zijn demonen - en een wereldrecord - verjaagt?