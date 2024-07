Ones to watch op 31 juli: dubbelend fenomeen, recordjacht in het zwembad en sterrenteam tegen stuntploeg

De tijd vliegt op de Olympische Spelen in Parijs. Het is alweer dag 5 en daarin kijken we naast het gebruikelijke trosje sterren ook uit naar de ontknoping van de soap in het triatlon. Het zwembad is wel al zeker het decor van twee finales op minder dan twee uur tijd voor fenomeen Leon Marchand en van de recordjacht van Katie Ledecky. Ook Team USA komt weer in actie in het basketbal, tegen Zuid-Soedan.