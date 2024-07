Ex-triatleet Marc Herremans zag organisatie fout maken: "Ze hadden triatlon nooit in de Seine mogen houden"

"Plots belde Marten Van Riel dat het niet doorging, toen zijn we maar teruggedraaid", getuigde ex-triatleet Marc Herremans.

Een echte verrassing kunnen we het moeilijk noemen. Na maanden speculatie werd de triatlon in Parijs vannacht uitgesteld. Niet alleen voor de atleten een domper, maar ook voor de fans die al onderweg waren naar de Franse hoofdstad.

"Het is niet fijn voor hem", beschreef Herremans het gevoel van Van Riel. "Die mannen zaten volledig in de focus en waren klaar om aan hun ontbijt te beginnen. Nu gaat de race waarschijnlijk morgen door, een dagje vertraging dus."

Ook ex-triatleet Marc Herremans was al onderweg om de Belgen naar voren te schreeuwen. "Tot Marten belde met de boodschap dat de triatlon niet doorging", getuigde hij vanochtend op de radio. "Toen zijn we maar teruggedraaid."

Uiteraard een vervelend gevoel voor de atleten, maar ook voor de fans die al in de vroege uurtjes vertrokken richting Parijs om onze landgenoten Marten Van Riel en Jelle Geens aan te moedigen.

Wat een hoogdag moest worden voor triatleten en hun entourage, is uitgedraaid op een bittere pil bij het ontbijt.

Volgens Herremans had de organisatie dan ook niet voor de Seine als zwemplek mogen kiezen. "Ze hadden het daar nooit mogen laten doorgaan", oordeelde hij.

"Ze hadden gewoon een mooie plas in de nabijheid van Parijs moeten zoeken zonder al die mogelijkheden tot problemen. Dat hebben ze jammer genoeg niet gedaan, met dit probleem als gevolg."

"Op zich is dat ook wel een beetje een nadeel voor de triatleten, die dag vertraging. Al is het natuurlijk wel voor iedereen hetzelfde."

Van Riel voelde zich vandaag duidelijk ook wel wat geambeteerd tegenover zijn supporters. "Marten is dan iemand die belt om 5.00 uur 's ochtends en zich verontschuldigt. Terwijl hij er uiteraard niets aan kan doen."

"We hebben dus ook gezegd dat het geen probleem was. De supportersbus maakt er een dagje Parijs van, wij zijn teruggekeerd met de auto", legde Herremans uit. "Nu laten we Marten gewoon met rust en kan hij zich weer focussen."

En ook de ex-triatleet zal zijn dag wel gevuld krijgen zonder de triatlon. "Ik heb gisteren twee minivarkentjes gekocht, ik zal me daar vandaag mee bezighouden", zorgde hij voor een positief einde van het verhaal.