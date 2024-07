Deze keer geen uitschieter voor Yannick Lefèbvre en Jan Heuninck op olympisch zeiltoernooi: "Morgen alles geven"

Yannick Lefèbvre en Jan Heuninck hebben zich in tegenstelling tot de vorige dagen niet kunnen tonen op het olympisch zeiltoernooi in Marseille. In de 49er-klasse zakten onze landgenoten naar de 17e plek in de tussenstand en ligt de medaillerace buiten bereik.

Een plaats in de top 10 - die recht geeft op een plekje in de medaillerace - ligt buiten het bereik van onze landgenoten.

Maar met een 14e, 17e en 19e plaats slaagden onze landgenoten er niet in om hun wagonnetje aan te haken bij de top 10 van de vloot. Geen verhoopte uitschieter op dag 3 voor onze landgenoten, die in de tussenstand naar plek 17 zakken.

Na de wedstrijd waren Yannick Lefèbvre en Jan Heuninck, zoals topsporters betaamt, teleurgesteld.

"We komen naar hier met meer ambitie dan dit, maar dit is nu de plaats waarop we staan", vat Lefèbvre samen. "Morgen is het een nieuwe dag en hopen we op leuker zeilweer. We gaan proberen met een positieve noot af te sluiten."

"Er zijn heel weinig teams die zo weinig jaren samen varen. We mogen blij zijn dat we hier staan en morgen gaan we alles geven", kijkt Heuninck al vooruit naar morgen.