Geen Amerikaanse voorbereiding voor Kylian Mbappé

Fans van Real Madrid zullen nog wat langer moeten wachten om Kylian Mbappé in actie te zien in het shirt van de Koninklijke. Wie dacht dat hij in de Amerikaanse voorbereidingstournee te zien zou zijn, komt bedrogen uit.



Samen met de andere Franse EK-gangers krijgt Mbappé extra rust met oog op het volgende seizoen. Ook Jude Bellingham en Dani Carvajal zullen niet aan de voorbereiding deelnemen. Omdat de Braziliaanse selectie niet verder kwam dan de kwartfinales op de Copa America, zullen Vinicius en Rodrygo een paar dagen later aansluiten.



Thibaut Courtois zal wel van in het begin te zien zijn, net als het jonge Braziliaanse talent Endrick.



Real Madrid zal in de VS te zien zijn in Chicago, New Jersey en Charlotte. Ze zullen er oefenen tegen AC Milan, Barcelona en Chelsea.