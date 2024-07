14.000 kilometer gereisd voor amper 5 seconden: 15-jarige judoka beleeft extreem kort debuut op Spelen

Zo lang de reis, zo kort de kamp. Het olympisch debuut van Nera Tiebwa was er eentje van uitersten. De 15-jarige judoka reisde 14.000 kilometer vanuit eilandrepubliek Kiribati, maar werd na enkele seconden al uitgeschakeld in Parijs.

Veel atleten hebben een lange weg afgelegd naar de Olympische Spelen van Parijs en in het geval van Nera Tiebwa mag je dat gerust letterlijk nemen.

De de 15-jarige judoka is namelijk afkomstig van Kiribati, een piepkleine eilandrepubliek in Oceanië die zo'n 14.000 kilometer van Frankrijk ligt. In totaal zijn er drie atleten van het exotische land aanwezig op de Spelen.



Nera Tiebwa was er daar eentje van. Alleen duurde haar olympische avontuur wel erg kort.

Tegen de ervaren 23-jarige Daria Bilodid, die in Tokio nog brons pakte, incasseerde ze na amper 5 seconden al een ippon.