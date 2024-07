Oefenduels in VS: Saelemaekers klopt City met winnende assist, Onana debuteert met stevig verlies

zo 28 juli 2024 09:35

Een aantal grote Engelse clubs bereidt het voetbalseizoen voor in de VS. Arsenal en Leandro Trossard wonnen de topper tegen Manchester United, Amadou Onana ging bij zijn debuut voor Aston Villa flink onderuit bij Columbus Crew. De meest opgemerkte Belg was Alexis Saelemaekers, die een voet had in de winning goal van Milan tegen Manchester City.

Amadou Onana heeft afgelopen nacht zijn eerste minuten afgewerkt in het shirt van Aston Villa. De Rode Duivel, die begin deze week Everton verliet, kwam 10 minuten na de rust op het veld bij Columbus Crew.



Leander Dendoncker, die terug is van een uitleenbeurt aan Napoli, viel op hetzelfde moment in. Youri Tielemans was er na het EK in Duitsland nog niet bij.



Villa kwam er niet aan te pas tegen de MLS-club en voor de rust zette Cucho Hernandez (14', 39' en 45') al een hattrick op het bord. Cameron Archer (44') kon milderen voor de bezoekers. Na de koffie legde Dylan Chambost de partij in een definitieve plooi.

Trossard en Arsenal draaien rollen om

Arsenal en Leandro Trossard wonnen de topper in Los Angeles tegen Manchester United met 2-1. De offensieve Belg werd even voorbij het uur gewisseld. Rasmus Hojlund opende al snel de score voor de Mancunians, Gabriel Jesus zette voor de rust de bordjes gelijk dankzij een pre-assist van Trossard.



Invaller Gabriele Martinelli bezorgde Arsenal 10 minuten voor het einde de zege na een knappe dribbel en dito afwerking.



In de VS kom je al eens een vedette tegen. Zanger Justin Bieber ging gewillig op de foto met Trossard en co.

Nieuwe Milan-coach gecharmeerd door Saelemaekers

De Engelse kampioen Manchester City ging verrassend met 3-2 onderuit tegen Milan in New York. Bij de Rossoneri stond Alexis Saelemaekers, die deze zomer terugkeerde van een uitleenbeurt aan Bologna, 80 minuten tussen de lijnen. De ex-Anderlechtenaar gaf de assist voor de winning goal van Marco Nasti (78').



Op het half uur had Lorenzo Colombo voor de andere 2 Milanese goals gezorgd.



Voor City opende Erling Haaland de score en maakte James McAtee 2-2 gelijk. Kevin De Bruyne en Jérémy Doku ontbraken nog bij de Citizens.



Nieuwbakken Milan-coach Paulo Fonseca, die Stefano Pioli na 5 jaar kwam vervangen, loofde de match van Saelemaekers: "Alexis is een speler die ik erg leuk vind. Ik hou van zijn kwaliteiten. Hij is een type speler dat elke coach graag wil hebben, omdat hij op verschillende posities kan spelen."



Vorig jaar leende Milan hem uit aan Bologna, de Belg heeft nog een contract tot 2026 in Milaan. "Hij heeft meer zelfvertrouwen, ik denk dat hij een speler is die ik graag in de ploeg wil houden."



Chelsea van zijn kant leed een zware 1-4-nederlaag tegen Celtic in South Bend. Roméo Lavia kreeg voor de tweede match in drie dagen speelgelegenheid. Hij werd na 67 minuten gewisseld. De middenvelder miste het hele vorige seizoen met een dijbeenblessure.