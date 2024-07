Nina Derwael is gewaarschuwd: gouden concurrentes imponeren tijdens generale repetitie - "De lat ligt waanzinnig hoog"

Nina Derwael begint zondagavond aan haar derde Olympische Spelen.



In Tokio was ze torenhoog favoriet, maar in Parijs liggen de kaarten toch anders. Onze landgenote is nog steeds een onversneden medaillekandidate aan de brug met ongelijke leggers, maar een gouden plak zou deze keer toch een stunt zijn.



Niet alleen omdat Derwael door blessures een moeizame aanloop kende, maar vooral omdat er twee nieuwe topturnsters zijn opgestaan: de Algerijnse Kayla Nemour en de Chinese Qiu Qiyuan - op papier ongrijpbaar op een goede dag.



En dat bewees Nemour meteen tijdens de kwalificaties. De 17-jarige Algerijnse topfavoriete mocht meteen beginnen aan haar favoriete toestel en blies alles en iedereen omver.

Met een duizelingwekkende moeilijkheidsgraad van 7.2 slingerde ze zich naar de beste score van de dag: 15.600. Om u een idee te geven: Derwael haalde het olympische goud drie jaar geleden binnen met 15.200.

"Ow, ow, ow, wat een prachtige oefening", jubelde ook ons commentaarduo Inge Van Meensel en Dennis Goossens. "Wat ligt de lat meteen waanzinnig hoog."