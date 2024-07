VIDEO - Ook Kopecky komt ten val op nat wegdek, weg medaillekans

Ai, toch.



Lotte Kopecky had aan het eerste tussenpunt de beste tussentijd, maar een beetje later kwam ze in een bocht ten val. Haar achterwiel gleed weg waardoor ze het asfalt kuste.



Ze kon wel snel haar weg verderzetten, maar een medaille halen lukte niet meer. Uiteindelijk werd ze 6e op 24" van het brons.