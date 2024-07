VIDEO - Karl en José gaan door het dolle heen bij aankomst Remco Evenepoel - "Het is een specialleke"

1 en 3 voor de Belgen in de olympische tijdrit. Remco Evenepoel en Wout van Aert hebben voor de eerste Belgische medailles gezorgd op deze Olympische Spelen.



Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer waanden zich al tijdens de tijdrit zegezeker. "Als we nog eens ergens commentaar moeten geven, laat maar weten hé."



Bij de aankomst van Evenepoel werden ze helemaal lyrisch. "Ja, komaan, het is goud", schreeuwde Vannieuwkerke uit. "Goud en brons, goud en brons", herhaalde De Cauwer.



"Het is een specialleke", zei De Cauwer toen Evenepoel over de streep kwam. "Hij wist het al bij de laatste bocht. En er is niets aan te zien."



"Wat hebben wij meegemaakt?", vroeg Vannieuwkerke zich nog af.



Volgt volgende week het absolute summum in de wegrit?