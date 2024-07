Triatlon in Seine nog steeds onzeker door regenval: "Maar we zijn zelfzeker"

Door de regenval van gisteren is het nog steeds onzeker of de olympische triatlon dinsdag zal kunnen doorgaan in Parijs. De training van zondag zou afgelast kunnen worden vanwege zorgen over de waterkwaliteit in de Seine.

Het is al lange tijd onzeker of de olympische triatleten en openwaterzwemmers in de Seine mogen duiken tijdens deze Olympische Spelen. Vorige week nog dook de Parijse burgemeester in het water om aan te tonen dat het proper genoeg is.

Maar de recente regenval van gisteren heeft invloed op de kwaliteit van het water van de Seine. "Afhankelijk van de huidige waterkwaliteit en de verwachte omstandigheden in de komende 24 uur, is het mogelijk dat de training van zondag geannuleerd wordt", zeggen de organisatoren.

"Maar we hebben er vertrouwen in om de evenementen zoals gepland te organiseren. Gezien de weersvoorspellingen voor de komende 48 uur verwachten we dat de waterkwaliteit ten laatste binnen de 36 uur weer onder de grenswaarden zal zijn."

"Zoals we in juli hebben gezien, verbetert de waterkwaliteit aanzienlijk dankzij de zomerse omstandigheden."

Zondagochtend zal beslist worden of de training doorgaat.