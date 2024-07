Ones to watch op 28 juli: schermster met "geheim wapen", de fairy skater en Ferrand-Prévot zwaait (bijna) af

zo 28 juli 2024 06:52

Ook op de 2e officiële dag van de Olympische Zomerspelen in Parijs zijn weer heel wat gouden medailles te verdienen. Voor de ene is die nog iets meer waard dan voor de andere. Mountainbikester Pauline Ferrand-Prévot wil een hoofdstuk met een hoogtepunt afsluiten. Een Japanse broer en zus mikken dan weer op een unieke prestatie.

Van internetsensatie naar goud?

Dat is wat op het spel staat op dag 2 van de Olympische Spelen. Als het in Parijs eens droog blijft, komen vandaag de eerste skateboarders in actie. In de street-competitie bij de vrouwen zullen het opnieuw de tieners zijn die domineren. Rayssa 'prinsesskater' Leal zou wel eens de grote favoriete kunnen zijn. Drie jaar geleden werd ze in Tokio de jongste Braziliaanse olympiër ooit, toen als 13-jarige. Het zilver was toen voor haar. 5 jaar eerder ging ze al viraal. Als jong meisje in een prinsessenkostuum pakte ze uit met tricks waarbij de gemiddelde wereldburger zijn of haar enkels breekt.

Vorig jaar pakte Rayssa goud op de Pan-Amerikaanse Spelen.

In het judo is een ander soort sprookje mogelijk. Hifumi en Uta Abe zijn de hoofdrolspelers. In hun eigen Tokio schreven ze al een eerste verhaal. De Japanse broer en zus pakten kort na elkaar olympisch goud. Hifumi deed dat in de categorie tot 66 kilogram, zus Uta in de klasse tot 52 kilogram. Ook dit jaar zijn die competities op dezelfde dag, en opnieuw zijn ze favoriet. In 2022 én 2023 kroonden ze zich in hun categorie tot wereldkampioen. Dé te kloppen man en vrouw dus op zondag. "Als ik zie dat ze hard werkt en zich inzet, geeft dat mij kracht en besef ik dat ik ook hard moet werken", zei Hifumi Abe nog enkele maanden geleden.

Uta Abe (24) is enkele jaren jonger dan broer Hifumi (26).

Succesvolle relatie

In het schermen wordt er voor het eremetaal gestreden in het degen (mannen), met onze landgenoot Neisser Loyola, en de floret bij de vrouwen. Daar is Lee Kiefer de titelverdedigster en een van de grote favorieten. De Amerikaanse komt uit een echte schermfamilie. Vader, zus en broer hebben een verleden in de elegante sport. De grootste steun krijgt Kiefer misschien wel van haar partner: Gerek Meinhardt, die zich opmaakt voor zijn 5e Olympische Spelen in het schermen. "Ik denk dat hij mijn geheime wapen is" zegt Kiefer over haar partner, die al voor de 4e keer de schermster zal steunen op de Spelen. "Ik heb iemand die me helpt op alle slechte dagen." Het koppel steunt elkaar niet alleen in de schermzaal, maar ook tussen de boeken. Samen studeren ze geneeskunde.

Lee Kiefer (links) was er vrijdag bij met haar man tijdens de openingsceremonie.

De regen zal voor een vettig laagje gezorgd hebben in het mountainbike. Dat wordt ploeteren voor de vrouwen op zondag. Pauline Ferrand-Prévot mikt op het hoogste schavotje. De 8-voudige wereldkampioene heeft bijna alles bereikt in die sport, maar voor een sterke olympische prestatie is nog ruimte op haar palmares. Bij haar 3 deelnames kwam ze niet verder dan plek 10. Nu is een medaille een must. "Dit is mijn laatste kans om olympisch kampioene te worden. Dus dat wil ik niet missen", zei de Française enkele maanden geleden. Het is haar laatste seizoen in het mountainbike, volgend seizoen beproeft ze haar geluk (nog eens) op de weg. Haar grootste concurrente vanaf 14.10 uur is Puck Pieterse, nog zo'n multitalent.

Kan 'PFP' haar status als allerbeste ooit nog wat glans geven?

