Belgian Cats zijn klaar voor Duitsland: "Iedereen beseft hoe belangrijk eerste wedstrijd is"

za 27 juli 2024 14:47

De Belgian Cats spelen maandag hun openingswedstrijd op de Olympische Spelen tegen Duitsland. Het verlies van Julie Allemand was een domper, maar de Cats zijn er klaar voor. "We moeten onze eigen stijl opleggen", zegt coach Rachid Méziane.

De Belgian Cats starten maandag hun olympisch basketbaltoernooi in de zogenaamde "groep des doods". Duitsland wacht in de eerste groepswedstrijd van de Cats. "Iedereen beseft hoe belangrijk die eerste wedstrijd is", zegt aanvoerder Emma Meesseman. "Meer motivatie kunnen we bijna niet hebben. Het zijn de Olympische Spelen en we weten voor wie we spelen, voor Julie Allemand. Onze vrienden en familie zijn erbij, iedereen is klaar om die wedstrijd vandaag al te spelen." Bondscoach Rachid Méziane weet wat zijn ploeg moet doen tegen Duitsland. "We moeten onze eigen stijl opleggen. Zo kunnen we meedoen met de besten. Dat zal ook de sleutel zijn voor deze wedstrijd."

Maar wat het resultaat ook is, we moeten niet te snel conclusies trekken. bondscoach Rachid Meziane

Het duel tegen Duitsland zal al meteen cruciaal zijn om bij de eerste twee te eindigen, want enkel die stoten door naar de kwartfinales. "Duitsland was de zwaarste tegenstander bij de laatste vier. Het wordt een belangrijke wedstrijd en om je te kwalificeren moet je het goed doen tegen Duitsland. Maar wat het resultaat ook is, we moeten niet te snel conclusies trekken." "Het Duitse team is erg atletisch, vooral met de vleugelspelers die langer zijn dan 1,90 meter", legt Meziane uit. "België is beweeglijker. We moeten voortbouwen op onze defensieve basis en onze rebound verbeteren."