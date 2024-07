Zonder basketbalzaal en met een gratis coach: hoe een voormalige NBA-ster Zuid-Soedan op de basketbalkaart zet

Het mooiste basketbalsprookje is misschien al wel geschreven in de aanloop naar de Olympische Spelen. Zuid-Soedan, het jongste land ter wereld, had nauwelijks 5 jaar geleden nog geen basketbalteam, maar staat nu tussen de grote jongens in Parijs. Met dank aan één man: voormalig NBA-speler Luol Deng, die de Zuid-Soedanezen het basketbal deed omarmen.

Deng speelde 15 jaar lang in de NBA en zet in 2019 zijn schouders onder het basketbal in Zuid-Soedan, pas onafhankelijk geworden in 2011 en daarmee het jongste land ter wereld.

"Ik had niet verwacht dat het zo snel zou lukken. Het is krankzinnig", zucht bondsvoorzitter Luol Deng in de catacomben van de basketbalarena in Manila, waar Zuid-Soedan een stukje basketbalgeschiedenis schreef.

Luol Deng was 2x All-Star in de NBA voor de Chicago Bulls.

Luol Deng is in 2019 nog maar net profspeler af en aanvaardt de uitdaging om het nog jonge land op de basketbalkaart te zetten. Deng groeide zelf op in Groot-Brittannië, maar is wel geboren in (Zuid-)Soedan. Zijn ouders ontvluchtten het land in 1990 door de burgeroorlog.

In 2012, één jaar na de onafhankelijkheidsverklaring van Zuid-Soedan, vertegenwoordigde Deng Groot-Brittannië op de Olympische Spelen in Londen. Van een Zuid-Soedanees basketbalteam was op dat moment nog lang geen sprake.

"Ik ben heel dankbaar voor alles wat Groot-Brittannië me gegeven heeft, maar als Zuid-Soedan een team gehad had, had ik daarvoor gespeeld", zegt Deng.