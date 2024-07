Tadej Pogacar: "Remco Evenepoel? Hij oogt supergoed en hij moet gewoon aanvallen"

Gele trui Tadej Pogacar is niet met een bang hartje opgestaan voor de loodzware rit naar Isola 2000. De Sloveen sprak met krachtige woorden zijn vertrouwen uit en gaf en passant nog een tip aan Remco Evenepoel, de huidige nummer 3.

Verwacht Tadej Pogacar dat Jonas Vingegaard hem vandaag zal bestoken? "Ik heb die vraag nu al een paar keer gehad, maar het lijkt me eerder een vraag voor Jonas", repliceerde de gele trui.

"Misschien gaat Visma-Lease a Bike voor ritwinst. Ze maken een kans met Jonas en misschien doen ze het weer zoals op Plateau de Beille."

"Het wordt wait and see, maar we zullen het snel genoeg ontdekken. Ik heb alvast geen stress. Als mijn benen goed zijn, zal het wel lukken. Ook met de hitte spring ik goed om."

Onze reporter vroeg of Pogacar nog een tip had voor Remco Evenepoel. "Hij moet gewoon gaan, aanvallen en zien wat er gebeurt. Dit is een goeie dag voor hem."

"Remco oogt supergoed en heeft veel vertrouwen. Zelf zal ik iedereen in de gaten houden en zal ik mijn trui verdedigen."